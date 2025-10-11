Землетрясение у берегов Камчатки усилилось

Магнитуда землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки, увеличилась до 6,1. Об этом сообщили специалисты камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН.

Утром 11 октября сейсмологи оценивали силу подземных толчков в 5,8. Согласно обновленным данным, землетрясение произошло в 6:08 по московскому времени.

До этого начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщала о землетрясении магнитудой 5,5 у побережья северных Курил. Эпицентр стихии располагался в 67 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 49 км. По словам сейсмолога, подземный толчок силой до 5 баллов могли ощутить жители Северо-Курильска.

Полуостров Камчатка сдвинулся на два метра в результате землетрясения, которое произошло у его берегов в Тихом океане 30 июля.

В РАН также добавили, что Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сместились не так сильно. Эти данные согласуются с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге громадного очага. Подобные подвижки спровоцировали «полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, но при этом недостаточно полноценный — в Петропавловске-Камчатском».

