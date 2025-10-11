На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,5
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья северных Курил. Об этом РИА Новости заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Эпицентр стихии располагался в 67 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 49 км. По словам сейсмолога, подземный толчок силой до 5 баллов могли ощутить жители Северо-Курильска.

1 октября неподалеку от города Тиакур в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В местном сейсмологическом и метеорологическом агентстве BMKG сообщили, что эпицентр стихийного бедствия находился в море. Его очаг залегал на глубине 163 км.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «Газете.Ru», что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

Ранее на Филиппинах землетрясение разрушило храм.

