Жительницу Орла арестовали по подозрению в госизмене

В Орле девушку арестовали за госизмену, совершенную до совершеннолетия

Суд в Орле отправил в следственный изолятор девушку по подозрению в совершении государственной измены, которую она совершила до достижения совершеннолетнего возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней», — рассказал собеседник агентства.

Подробности дела не раскрываются, поскольку оно под грифом «секретно».

Накануне сообщалось, что в Крыму суд рассмотрит дело о госизмене в отношении 22-летнего молодого человека, передававшего на Украину сведения о расположении российских войск.

До этого суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину, являвшегося старшим лейтенантом запаса, виновным в покушении на государственную измену и публичных призывах к террористической деятельности.

Ранее Верховный суд РФ указал на недопустимость мягких приговоров по делам о госизмене.