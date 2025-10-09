Верховный суд России не позволил назначать слишком мягкое наказание за госизмену

Верховный суд РФ указал на недопустимость мягких приговоров по делам о госизмене

Верховный суд России разъяснил, что суды не вправе назначать чрезмерно мягкие наказания по делам о государственной измене даже при наличии смягчающих обстоятельств. Об этом говорится в новом обзоре судебной практики, опубликованном на сайте РАПСИ.

Высшая судебная инстанция подчеркнула, что подобные преступления представляют особую общественную опасность, и их тяжесть не может быть существенно снижена признанием вины, раскаянием или иными смягчающими обстоятельствами.

В качестве примера Верховный суд привел дело гражданина, осужденного на пять лет лишения свободы за оказание помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности России. Суд первой инстанции применил положения статьи 64 УК РФ и признал исключительными обстоятельствами сотрудничество с следствием, признание вины и молодой возраст подсудимого.

Однако, как следует из обзора, заместитель Генерального прокурора РФ в кассационном представлении указал, что наказание является чрезмерно мягким и не соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного. По данным Верховного суда, осужденный, действуя в интересах украинской стороны, предлагал российским военнослужащим за денежное вознаграждение сдаваться в плен, собирал их персональные данные и передавал их Службе безопасности Украины.

ВС РФ отметил, что суды первой и апелляционной инстанций не дали должной оценки этим обстоятельствам и не обосновали, почему смягчающие факторы должны рассматриваться как существенно уменьшающие опасность преступления.

«Исключительными по смыслу статьи 64 УК РФ могут быть лишь такие обстоятельства, которые действительно снижают степень общественной опасности деяния. В апелляционном определении отсутствует анализ, каким образом данные о личности осуждённого могут существенно изменить оценку тяжести преступления», — указал Верховный суд.

По итогам рассмотрения Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.