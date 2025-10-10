В Крыму будут судить молодого человека, передававшего сведения ВСУ

В Керчи будут судить мужчину за передачу сведений ВСУ

В Крыму суд рассмотрит дело о госизмене в отношении 22-летнего молодого человека, передававшего на Украину сведения о расположении российских войск. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры республики.

В январе 2024 года, находясь в городе Керчь, молодой человек отправил точные координаты расположения ВС РФ в чат в мессенджере, который используется украинскими спецслужбами.

Незаконная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ. Уголовное дело передано в Верховный суд Крыма.

Недавно суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину, являвшегося старшим лейтенантом запаса, виновным в покушении на государственную измену и публичных призывах к террористической деятельности.

Он также планировал уехать на Украину для того, чтобы вступить в боевое подразделение и воевать против российской армии.

Ранее жителя Алтайского края приговорили к 9 годам участие в террорганизации.