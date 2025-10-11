Синоптик не исключил аномально холодной зимы в России

Вильфанд: в ближайшие годы в РФ могут быть аномально холодные зимы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в ближайшие годы в РФ могут быт аномально холодные зимы.

«В принципе, делать какие-то выводы о том, что холодной зимы не может быть в ближайшие годы, - это неправильно, потому что, наоборот, в условиях потепления климата существует вариабельность погодных характеристик», — отмети синоптик.

Он добавил, что в 2024 году в Москве был очень холодный январь, температура опускалась до -20... -25°C. При этом в 2025 году был аномально теплый январь.

Вильфанд также напомнил об «ульраполярном вторжении» — явлении, когда антициклон перемещается в умеренные широты из Арктики с северо-востока на юго-запад и приносит с собой очень холодную погоду.

9 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что на европейский континент может прийти аномально холодная зима. Об этом свидетельствуют долгосрочные прогнозы.

Миллер добавил, что в ближайшее время может прийти аномально холодная зима, которая в абсолютных цифрах будет означать температуру в -25°С во всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края.

Ранее стало известно, когда в Москве выпадет первый снег.