Суд ужесточил меру пресечения Льву Шлосбергу по делу о дискредитации армии

Псковский областной суд отменил решение городского суда о смягчении меры пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом), проходящему по делу о дискредитации армии. Об этом сообщает Псковское региональное отделение партии «Яблоко» в Telegram-канале.

«Ни одно лицо не может быть признано виновным в неосуществленном преступлении. У нас действует презумпция невиновности. Ни одним решением суда я не был признан виновным», – прокомментировал решение Шлосберг.

Как отмечается, судья Дмитрий Казанцев удовлетворил протест прокуратуры на постановление судьи первой инстанции. Согласно принятому решению, политик должен будет вернуться под домашний арест. В то же время в политической партии «Яблоко» заявили о намерении обжаловать постановление.

7 октября суд смягчил меру пресечения Шлосбергу. Тогда домашний арест заменили на запрет определённых действий.

Под домашний арест политик попал 11 июня. Ему предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ после того, как он опубликовал в «Одноклассниках» ролик своих дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом). В видео политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня.

Ранее в «Яблоке» сравнили слова Шлосберга со словами Мединского.