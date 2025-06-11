В «Яблоке» сравнили слова арестованного Шлосберга со словами Мединского

В «Яблоке» назвали абсурдным дело против Шлосберга за его слова о желании мира

О желании мира между Россией и Украиной заявлял не только Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом), против которого возбудили за это дело, но и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов, назвав дело против политика «абсурдным».

«Все, кто знает Льва Шлосберга, понимают всю абсурдность возбужденного уголовного дела. Как и вся партия «Яблоко», он выступает за мир, за соглашение о прекращении огня — это то, о чем говорят сейчас ведущие мировые политики, что является предметом переговоров. Абсурдность дела видна хотя бы на фоне сегодняшнего заявления Владимира Мединского. На дебатах, вменяемых в вину Шлосбергу, он призывал к миру. «Мы хотим мира» — это ровно то, что заявил сегодня Мединский в интервью The Wall Street Journal», — сказал он.

По мнению Круглова, с помощью уголовного дела псковские власти хотят отомстить Шлосбергу за «успешную оппозиционную работу».

«Шлосберг — гуманист, и ценность человеческой жизни всегда для него стоит на первом месте. Совершенно очевидно, что это месть региональных властей за его успешную оппозиционную работу в Псковской области. У них не получилось нейтрализовать его с помощью дела о невыполнении обязанностей иноагента — возбудили новое. Хорошо, что избрали мерой пресечения не содержание в СИЗО. Но мы считаем, что, учитывая всю абсурдность это дела, — оно должно быть закрыто», — добавил Круглов.

Накануне стало известно, что в отношении зампредседателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации после дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом). Утром 10 июня в квартире политика в Пскове прошли обыски. После допроса он был помещен в ИВС.

11 июня суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В октябре прошлого года в квартире Шлосберга уже проходили обыски. Тогда они были связаны с уклонением политика от исполнения обязанностей иноагента. В том же месяце Шлосберга привлекли к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.

Ранее московский депутат от КПРФ объявил голодовку из-за признания его иноагентом.