Суд смягчил меру пресечения Льву Шлосбергу по делу о дискредитации армии

Суд заменил зампреду «Яблока» Шлосбергу домашний арест на запрет действий
Павел Бедняков/РИА Новости

Суд изменил меру пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом), проходящему по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил «Интерфакс».

Домашний арест заменили на запрет определенных действий.

11 июня суд в Пскове отправил под домашний арест Льва Шлосберга по уголовному делу о дискредитации российской армии. Следствие посчитало, что политик опубликовал в «Одноклассниках» ролик с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом), тем самым дискредитировав ВС РФ. Речь идет о дебатах «Похабный мир или справедливая война?», в которых Шлосберг участвовал 10 января.

В ходе дебатов он назвал украинский конфликт «самой кровоточащей и самой ужасной» катастрофой и заявил, что если в ближайшее время не будет найдена формула политического компромисса, то нас ждет новая мировая война. Он также отметил, что, по его мнению, то, что происходит сейчас с Украиной, — это ее уничтожение.

В видео, как сообщили в партии, «политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня». Руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов в беседе с «Газетой.Ru» назвал дело «абсурдным» и заявил, что оно должно быть закрыто.

Ранее в «Яблоке» сравнили слова арестованного Шлосберга со словами Мединского.

