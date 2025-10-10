На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд рассматривает вопрос о мере пресечения замгендиректора петербургского канала

Московский суд избирает меру пресечения замдиректора канала Санкт-Петербург
Суды общей юрисдикции города Москвы

Московский суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении заместителя директора телеканала »Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергея Сырова. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов столицы.

«Басманный районный суд города Москвы в ближайшее время приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Сырова Сергея Николаевича», — говорится в сообщении.

10 октября стало известно о хищении денежных средств в особо крупном размере у Городского агентства по телевидению и радиовещанию Петербурга. По делу обвинили пять человек. По информации следствия, несколько лет назад агентство заключило договоры с частным фондом на продвижение деятельности СМИ в Сети. Фонд заказ не выполнил, однако руководству агентства представили акты о якобы завершенных работах.

По данным ведомства, руководство канала было об этом в курсе. Однако ответственные лиц подписали документы и перечислили 37,2 млн рублей.

Позже ТАСС со ссылкой на источник писало, что в деле якобы фигурирует депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич. Статус депутата агентству не уточнили.

Ранее в Красноярске чиновника и бизнесмена заподозрили в хищении 90 млн рублей.

