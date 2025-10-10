На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В деле о хищении у агентства телерадиовещания Петербурга фигурирует депутат

ТАСС: депутат Малькевич фигурирует в деле о хищениях у агентства по ТВ и радио
close
Depositphotos

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич фигурирует в материалах уголовного дела о хищении денежных средств у агентства по ТВ и радио Северной столицы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«В этом уголовном деле фигурирует Малькевич», — сказали агентству.

Статус депутата источник не уточнил.

10 октября стало известно, о хищении денежных средств в особо крупном размере у Городского агентства по телевидению и радиовещанию Петербурга. По делу обвинили пять человек.

По информации следствия, несколько лет назад агентство заключило договоры с частным фондом на продвижение деятельности СМИ в Сети. Однако представитель фонда не стал делать публикации, но предоставил руководству агентства документы о якобы выполненных работах.

По данным ведомства, руководство телеканала знало, что фондом работы не выполнены, но подписало документы и перечислило денежные средства в сумме 37,2 млн рублей. Все деньги злоумышленники перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Красноярске чиновника и бизнесмена заподозрили в хищении 90 млн рублей.

