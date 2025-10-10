В Москве у метро «Каширская» обрушились строительные леса

ТАСС: на юге Москвы обрушились строительные леса, пострадали пять человек

Строительные леса обрушились у метро «Каширская» на юге Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По их данным, инцидент произошел на улице Москворечье. Спасатели извлекли из-под завалов трех рабочих.

«Пострадали пять человек», — сказал собеседник агентства.

Медики оказывают помощь пострадавшим.

6 октября рабочий попал в реанимацию после падения со строительных лесов в Приморском районе Петербурга. Инцидент произошел на Ланском шоссе. Мужчина сорвался с высоты шестого этажа. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

В августе в Архангельске подросток пострадал на стройке индивидуального предпринимателя, у которого подрабатывал. Молодой человек упал со строительных лесов и попал в больницу с тяжелыми травмами. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Ранее в Уфе рухнул строительный кран с двумя рабочими в кабине.