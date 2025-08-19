На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Архангельске подросток получил тяжелые травмы на стройке

FotograFFF/Shutterstock

В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего на строительном объекте. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 16-летний юноша подрабатывал на стройке у индивидуального предпринимателя. 16 августа он упал со строительных лесов и был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая.

До этого в Приморском районе Петербурга спасатели оказали помощь крановщице башенного крана, женщине стало плохо на высоте около 50 метров. На помощь пришли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС Петербурга и спасатели. Женщину спустили с 50 -метровой высоты с помощью автовышки и передали медикам. Подробности о состоянии крановщицы неизвестны.

Ранее в Москве двое рабочих пострадали из-за удара молнии.

