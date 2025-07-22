На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве двое рабочих пострадали из-за удара молнии

РЕН ТВ: в Москве двое рабочих пострадали на стройке в результате удара молнии
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Молния ударила по стройке в Москве, пострадали двое рабочих. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в районе Кунцево. Уточняется, что одного из пострадавших госпитализировали, второго осматривают медики.

До этого старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков предупредил, что во время грозы риск попадания молнии в человека существует не только на открытой местности, но и в помещении. Находясь в квартире, он посоветовал избегать контактов с водопроводом, особенно если трубы металлические.

14 июля в Тульской области молния ударила в толпу отдыхающих на пляже на берегу Оки в селе Бунырево. В результате трое не выжили, еще несколько человек получили травмы.

Ранее в Нью-Йорке молния ударила в здание Всемирного торгового центра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами