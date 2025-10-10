Путин высказался о работе филиалов российских вузов в Таджикистане

Российская Федерация будет наращивать условия для работы филиалов российских вузов в Таджикистане. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан, передает РИА Новости.

«Мы безусловно будем наращивать условия для работы филиалов российских вузов, которые здесь развернули свою деятельности», — сказал президент.

9 октября Владимир Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за внимательное отношение к русскому языку и культуре в стране. Он также напомнил, что в России в вузах учатся студенты из Таджикистана, кроме того, в стране открыты филиалы российских высших учебных заведений.

8 октября президент РФ прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил Путина у трапа самолета. Глава РФ подарил таджикскому лидеру роскошно оформленную книгу, отметив, что такая книга называется «Таджики» и их всего 25. Путин отметил, что преподносит Рахмону первый экземпляр, пояснив, что это научное исследование, монография.

Ранее Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в России.