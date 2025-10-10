Журналиста Рубина привлекли к административной ответственности

Журналиста Рубина оштрафовали на 40 тыс. рублей по закону об иноагентах

Савеловский районный суд Москвы признал виновным журналиста Михаила Рубина (признан в РФ иностранным агентом) в совершении административного правонарушения. Об этом сообщили в Telegram-канале судов столицы.

Речь идет о ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Журналисту назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Подробности не уточняются.

Рубин попал в список иноагентов Минюста в июле 2021 года.

Накануне информационное агентство ТАСС писало о том, что Басманный суд Москвы 28 октября рассмотрит административный протокол, который был составлен в отношении певицы Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях России, за это правонарушение артистке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

