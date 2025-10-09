Суд рассмотрит административное дело против Монеточки

Басманный суд Москвы 28 октября рассмотрит административный протокол, который был составлен в отношении певицы Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) в отношении Гырдымовой, назначен к рассмотрению на 28 октября в 14:00 мск», — сказали в инстанции.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях России, за это правонарушение артистке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В начале сентября Монеточка, которую неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента, назвала обременяющими мысли о возвращении в Россию. По словам певицы, мечта вернуться в РФ хранится в ее сознании рядом с самыми дорогими воспоминаниями, однако она понимает нереалистичность такого сценария.

Гырдымова переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым, в Литву после начала специальной военной операции России на Украине.

В сентябре 2024 года на Монеточку было заведено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Певица объявлена в розыск, в России ей грозит до двух лет колонии.

Ранее сообщалось, что Монеточке закрыли въезд в некоторые страны из-за критики России.