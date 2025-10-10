На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-помощница Байдена назвала возможных провокаторов конфликта РФ и США

Журналистка Рид: Моссад и MI6 могут быть провокаторами конфликта РФ и США
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Израильская разведслужба «Моссад» — одна из вероятных провокаторов конфликта между Россией и Соединенными Штатами Америки. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказала бывшая помощница 46-го президента США Джо Байдена, а ныне российская журналистка Тара Рид.

«Представители «Моссада» [президента США] Дональда Трампа держат буквально за глотку. И американское правительство тоже держат. [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху хвастается тем, как он управляет сейчас Штатами. <...> Мне кажется, что «Моссад», MI6, европейские страны напрямую вмешиваются в дела Соединенных Штатов, пытаясь продвигать войну США с Россией, войну НАТО с Россией. Надеюсь, ничего все-таки не получится», — сказала Рид.

Она назвала вопиющим вмешательство других стран в дела правительства США, поскольку это, в том числе, влияет на то, что происходит на Украине.

Журналистка также подчеркнула, что в США полностью отсутствуют демократия и свобода слова. Рид напомнила, что подверглась травле в Штатах из-за комплиментарных высказываний о президенте РФ Владимире Путине, которые были сделаны ею во время общения с прессой в 2019 году. При этом, по ее словам, она дала объективную информацию о российском лидере.

Ранее экс-помощница Байдена раскрыла, почему бывший лидер США здоровался с воздухом.

