Писателя, назвавшего Владлена Татарского «бифштексом», отправили в СИЗО

Черемушкинский районный суд Москвы заключил под стражу историка русской кухни, блогера Павла Сюткина по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> на два месяца», — говорится в сообщении.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ в отношении Сюткина из-за постов в его Telegram-канале, где он критиковал спецоперацию и российскую власть.

В 2023 году журналист Андрей Медведев просил СК проверить Сюткина после публикации о военном корреспонденте Владлене Татарском. В посте блогер называл военкора «татарским бифштексом», фашистом и падалью. Сейчас публикация удалена с канала блогера.

Сюткин — блогер и писатель, когда-то строивший карьеру на госслужбе и в финансовом секторе, а затем занявшийся исследованиями в области гастрономии. Написал несколько книг о кулинарии, стал лауреатом престижных премий, в том числе на Западе.

Ранее россиян предупредили о наказании за стикеры, дискредитирующие армию.