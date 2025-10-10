Риелтор назвал способ сэкономить на аренде жилья в Москве

В Москве не наблюдается снижения цен на арендное жилье после резкого роста в начале текущего года. Сэкономить на этой статье расходов можно только одним способом – если выбрать дешевый район, рассказал НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Специалист не согласился с выводами аналитиков о том, что аренда в столице дешевеет.

«Снижения цен на аренду квартир в этом году не было, странно говорить о том, что аренда квартир стала дешевле, — заявил он. — С января по июнь был рост стоимости аренды, а говорить о резком падении, учитывая, что август — уровень резкого роста, странно. По крайней мере, падения нет точно».

По мнению Барсукова, стоимость арендного жилья зависит только от одного показателя – в каком районе оно находится. Так, в Москве наиболее дешевые варианты располагаются на востоке, а далее по часовой стрелке цены растут и доходят до самых высоких на юго-западе и западе города. Соответственно стоимость жилья ниже в Зеленограде и Новой Москве, чем в пределах МКАД, но на это влияет также вопрос транспортной доступности, в частности, наличие метро рядом с домом.

«Способов сэкономить на аренде жилья нет — только снять квартиру в дешевом районе», — заключил риелтор.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал «Газете.Ru», что цены на аренду трехкомнатных квартир снизятся на 3–5% в ноябре по сравнению с октябрем, а на «однушки» и «двушки» — на 1–3%. По его словам, по сравнению с октябрем 2025 года ожидается небольшая отрицательная коррекция, а ключевым фактором высоких цен на аренду квартир остаются жесткие условия на рынке ипотечного кредитования.

Ранее в России предложили субсидировать семьям с детьми аренду жилья.