На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Риелтор назвал способ сэкономить на аренде жилья в Москве

Риелтор Барсуков опроверг снижение цен на аренду квартир в Москве
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве не наблюдается снижения цен на арендное жилье после резкого роста в начале текущего года. Сэкономить на этой статье расходов можно только одним способом – если выбрать дешевый район, рассказал НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Специалист не согласился с выводами аналитиков о том, что аренда в столице дешевеет.

«Снижения цен на аренду квартир в этом году не было, странно говорить о том, что аренда квартир стала дешевле, — заявил он. — С января по июнь был рост стоимости аренды, а говорить о резком падении, учитывая, что август — уровень резкого роста, странно. По крайней мере, падения нет точно».

По мнению Барсукова, стоимость арендного жилья зависит только от одного показателя – в каком районе оно находится. Так, в Москве наиболее дешевые варианты располагаются на востоке, а далее по часовой стрелке цены растут и доходят до самых высоких на юго-западе и западе города. Соответственно стоимость жилья ниже в Зеленограде и Новой Москве, чем в пределах МКАД, но на это влияет также вопрос транспортной доступности, в частности, наличие метро рядом с домом.

«Способов сэкономить на аренде жилья нет — только снять квартиру в дешевом районе», — заключил риелтор.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал «Газете.Ru», что цены на аренду трехкомнатных квартир снизятся на 3–5% в ноябре по сравнению с октябрем, а на «однушки» и «двушки» — на 1–3%. По его словам, по сравнению с октябрем 2025 года ожидается небольшая отрицательная коррекция, а ключевым фактором высоких цен на аренду квартир остаются жесткие условия на рынке ипотечного кредитования.

Ранее в России предложили субсидировать семьям с детьми аренду жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами