В России предложили субсидировать семьям с детьми аренду жилья

Риелтор Апрелев: в РФ нужно ввести субсидирование аренды жилья семьям с детьми
Shutterstock

Российские семьи сегодня не могут решить вопросы с жильем с помощью действующих ипотечных программ. Зачастую после приобретения квартиры на первичном рынке они вынуждены годами ждать завершения строительства , продолжая снимать жилье. В качестве поддержки семей важно ввести субсидирование аренды для семей с детьми, заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Отметим, что в России продолжают расти цены на недвижимость, темпы роста зависят от регионов. Как сообщала газете «Известия» вице-президент фонда «Институт экономики города», директор направления «Рынок недвижимости» Татьяна Полиди, на этом фоне объем сделок на рынке жилья существенно сократился по сравнению с прошлым годом. По ее словам, на рынок чаще выходят семьи, которые стремятся улучшить жилищные условия – они продают имеющуюся квартиру, а ипотеку оформляют на сумму не более 2 млн рублей, чтобы с учетом высоких ставок платеж был посильным.

По мнению Апрелева, действующий формат льготной семейной ипотеки не помогает россиянам с решением жилищного вопроса. Он напомнил об идее расширить действие льготной ипотеки на вторичку, отметив, что в этом случае часть покупателей уйдут с рынка новостроек. Однако нерешенной остается ключевая проблема – многие семьи, оформившие ипотеку, продолжают ждать сдачи дома в эксплуатацию и жить в съемной квартире.

«Поэтому я бы все-таки говорил о введении еще одной программы — субсидирования ставки найма жилья для семей с детьми, — заявил риелтор. Вот это мне понятно — ребенок родился, и завтра граждане уже получают льготу. Тогда они смогут расширять жилищное пространство, в котором будет расти ребенок».

Он предложил закрывать 30% от средней стоимости аренды в регионе при рождении одного ребенка, 50% — для семей с двумя детьми и 70% при рождении троих детей.

Средства, которые таким образом россияне смогут сэкономить на аренде жилья, они в будущем направят на первоначальный взнос при оформлении семейной ипотеки. Это особенно актуально с учетом того, что сегодня стоимость квартир на первичном рынке значительно превышает вторичку, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о подорожании аренды квартир.

