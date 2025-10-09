Аэропорт Саратова ограничил полеты

В саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 00:07.

Прошлой ночью аналогичные ограничения действовали в аэропортах Нижнего Новгорода, Ставрополя и Волгограда.

А утром Минобороны заявило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 8 октября сбили 53 украинских БПЛА над девятью регионами РФ. Военные уничтожили 28 беспилотников над Белгородской областью, 11 — над Воронежской областью, шесть — над Ростовской областью. По два дрона было сбито над Брянской и Курской областями, а по одному — над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

Ранее самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за дрона.