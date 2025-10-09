На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спортивный самолет разбился в Словакии

В Словакии спортивный самолет WT9 Dynamic упал в лесу, пилот погиб
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Спортивный самолет WT9 Dynamic упал в Словакии, его пилот скончался. Об этом сообщило Словацкое радио.

Самолет разбился в лесу в районе города Приевидза. Полиция проводит расследование обстоятельств крушения.

Aerospool WT9 Dynamic — словацкий сверхлегкий и легкий спортивный самолет, разработанный и произведенный Aerospool of Prievidza.

7 октября Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Ан-24 «КрасАвиа» совершил посадку в Красноярске с разбитым боковым стеклом.

Самолет выполнял рейс Светлогорск – Красноярск (Черемшанка) с 37 пассажирами и пятью членами экипажа на борту. Стекло разбилось в кабине экипажа. Причины повреждения стекла пока не называются.

В сентябре в Московской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино.

Ранее сообщалось, что в России пройдут массовые проверки в региональных авиакомпаниях.

