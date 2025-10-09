Спортивный самолет разбился в Словакии

Спортивный самолет WT9 Dynamic упал в Словакии, его пилот скончался. Об этом сообщило Словацкое радио.
Самолет разбился в лесу в районе города Приевидза. Полиция проводит расследование обстоятельств крушения.
Aerospool WT9 Dynamic — словацкий сверхлегкий и легкий спортивный самолет, разработанный и произведенный Aerospool of Prievidza.
7 октября Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Ан-24 «КрасАвиа» совершил посадку в Красноярске с разбитым боковым стеклом.
Самолет выполнял рейс Светлогорск – Красноярск (Черемшанка) с 37 пассажирами и пятью членами экипажа на борту. Стекло разбилось в кабине экипажа. Причины повреждения стекла пока не называются.
В сентябре в Московской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино.
Ранее сообщалось, что в России пройдут массовые проверки в региональных авиакомпаниях.