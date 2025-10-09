Спортивный самолет разбился в Словакии

В Словакии спортивный самолет WT9 Dynamic упал в лесу, пилот погиб

Спортивный самолет WT9 Dynamic упал в Словакии, его пилот скончался. Об этом сообщило Словацкое радио.

Самолет разбился в лесу в районе города Приевидза. Полиция проводит расследование обстоятельств крушения.

Aerospool WT9 Dynamic — словацкий сверхлегкий и легкий спортивный самолет, разработанный и произведенный Aerospool of Prievidza.

