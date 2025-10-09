У 19-летнего водителя, который врезался в толпу на остановке в Новосибирске, нет прав

НГС: у водителя, врезавшегося в толпу на остановке в Новосибирске, нет прав

У 19-летнего водителя, совершившего наезд на людей на остановке общественного транспорта в Новосибирске, отсутствовали водительские права. Об этом сообщает НГС со ссылкой на данные ГИБДД.

«У 19-летнего парня, который был за рулем авто, нет водительских прав», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадали шесть человек.

По информации министра здравоохранения региона Ростислава Заболоцкого, в настоящее время всех пострадавших обследуют врачи, чтобы установить степень тяжести полученных травм. Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле.

Информацию о шести пострадавших также подтвердили и в главном управлении МВД по региону. В полиции уточнили, что у водителя в ходе экспертизы были выявлены признаки алкогольного опьянения, а автомобиль находился в каршеринге.

Незадолго до этого были опубликованы кадры с места происшествия.

