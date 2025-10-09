На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У 19-летнего водителя, который врезался в толпу на остановке в Новосибирске, нет прав

НГС: у водителя, врезавшегося в толпу на остановке в Новосибирске, нет прав
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

У 19-летнего водителя, совершившего наезд на людей на остановке общественного транспорта в Новосибирске, отсутствовали водительские права. Об этом сообщает НГС со ссылкой на данные ГИБДД.

«У 19-летнего парня, который был за рулем авто, нет водительских прав», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадали шесть человек.

По информации министра здравоохранения региона Ростислава Заболоцкого, в настоящее время всех пострадавших обследуют врачи, чтобы установить степень тяжести полученных травм. Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле.

Информацию о шести пострадавших также подтвердили и в главном управлении МВД по региону. В полиции уточнили, что у водителя в ходе экспертизы были выявлены признаки алкогольного опьянения, а автомобиль находился в каршеринге.

Незадолго до этого были опубликованы кадры с места происшествия.

Ранее в Узбекистане школьник сел за руль Chevrolet и нагрубил гаишникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами