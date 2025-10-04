На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Узбекистане школьник сел за руль Chevrolet и нагрубил гаишникам

В Узбекистане школьник сел за руль Chevrolet Lacetti и грубо разговаривал с гаишниками. Видео появилось в социальных сетях.

«В Турткульском районе Каракалпакстана инспекторы ДПС остановили 12-летнего мальчика за рулем Lacetti. Видео задержания быстро разошлось в соцсетях: школьник вел себя вызывающе и дерзко отвечал инспекторам: «Папа придет, все поймешь», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, отца несовершеннолетнего водителя привлекли к административной ответственности по статье 135 ч.2 «Передача управления авто лицу без документов». После произошедшего автомобиль отправили на штрафстоянку.

До этого сообщалось, что в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь. Правоохранители сфотографировали поврежденный транспорт. На кадрах видно, что у машины смят кузов, выбиты стекла, оторвана крыша. В результате произошедшего три человека, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Приморье коровы, соблюдающие ПДД, парализовали движение транспорта.

