Видео: в Узбекистане школьник сел за руль Chevrolet и нагрубил гаишникам

В Узбекистане на видео попало, как школьник за рулем Chevrolet грубил гаишникам

В Узбекистане школьник сел за руль Chevrolet Lacetti и грубо разговаривал с гаишниками. Видео появилось в социальных сетях.

«В Турткульском районе Каракалпакстана инспекторы ДПС остановили 12-летнего мальчика за рулем Lacetti. Видео задержания быстро разошлось в соцсетях: школьник вел себя вызывающе и дерзко отвечал инспекторам: «Папа придет, все поймешь», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, отца несовершеннолетнего водителя привлекли к административной ответственности по статье 135 ч.2 «Передача управления авто лицу без документов». После произошедшего автомобиль отправили на штрафстоянку.

