ОЗХО рассмотрит запрос РФ об использовании Киевом запрещенного оружия

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла в работу запрос России о проверке данных по использованию Киевом запрещенного оружия в ходе военного конфликта. Об этом рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«Да, мы приглашали миссию ОЗХО проверить информацию о применении украинской стороной химических веществ в ходе боевых действий. Это обращение было получено организацией. Они подтвердили факт получения, информировали о том, что взяли тот запрос в проработку», — уточнил он.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 500 раз различным образом применяли химическое оружие. Ведомство зафиксировало применение украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота).

Ранее микробиолог Игорь Никулин прокомментировал заявления ЦРУ по химоружию на Украине.