На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский ученый заявил, что люди, которые проживут 150 лет, уже родились

Сотрудник ВолгГМУ Ковалев: первые люди, способные прожить 150 лет, уже родились
close
Depositphotos

Первые люди, способные прожить 150 лет, уже появились на свет. Такое заявление сделал ведущий сотрудник проектного офиса Волгоградского государственного медицинского университета Виталий Ковалев в своем Telegram-канале «БиоПолитика».

По словам эксперта, распространенное мнение о старении как о сложном и необратимом процессе является заблуждением. Ученый опроверг утверждения о невозможности подчинить старение научному контролю в обозримом будущем.

«Точно так же, как и широко обсуждаемая сейчас (в том числе на уровне глав государств) перспектива жить до 150 лет — это не фантастика», — отметил Ковалев.

Он сообщил, что в лабораториях уже ведется работа над созданием соединений, которые теоретически позволяют достичь такого результата. Задачей ближайших 20 лет специалист назвал превращение теоретических наработок в безопасную практику.

3 сентября президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы поговорили о бессмертии. Китайский лидер отметил, что сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. В ответ Путин заявил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно. Си Цзиньпинч добавил, что в этом столетии есть шанс прожить до 150 лет.

Ранее в РАН назвали условие для увеличения продолжительности жизни до 150 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами