Российский ученый заявил, что люди, которые проживут 150 лет, уже родились

Первые люди, способные прожить 150 лет, уже появились на свет. Такое заявление сделал ведущий сотрудник проектного офиса Волгоградского государственного медицинского университета Виталий Ковалев в своем Telegram-канале «БиоПолитика».

По словам эксперта, распространенное мнение о старении как о сложном и необратимом процессе является заблуждением. Ученый опроверг утверждения о невозможности подчинить старение научному контролю в обозримом будущем.

«Точно так же, как и широко обсуждаемая сейчас (в том числе на уровне глав государств) перспектива жить до 150 лет — это не фантастика», — отметил Ковалев.

Он сообщил, что в лабораториях уже ведется работа над созданием соединений, которые теоретически позволяют достичь такого результата. Задачей ближайших 20 лет специалист назвал превращение теоретических наработок в безопасную практику.

3 сентября президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы поговорили о бессмертии. Китайский лидер отметил, что сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. В ответ Путин заявил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно. Си Цзиньпинч добавил, что в этом столетии есть шанс прожить до 150 лет.

