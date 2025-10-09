На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до прекращения огня в Газе

AFP: лауреата Нобелевской премии мира выбрали до прекращения огня в Газе
true
true
true
close
Bertil Jonsson/Shutterstock/FOTODOM

Члены Нобелевского комитета согласовали кандидатуру лауреата премии мира 6 октября, до прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник <...> Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение», — заявил журналистам представитель Нобелевского института Эрик Осхайм.

Таким образом, заключает AFP, лауреата выбрали до того, как представители палестинского движения ХАМАС и Израиля подписали мирное соглашение.

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится президент США Дональд Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа мирного плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа.

Ранее политолог Геворг Мирзаян рассказал, к чему приведет первый этап сделки Израиля и ХАМАС.

