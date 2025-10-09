В минздраве рассказали о состоянии девочки, которую отец сбросил из окна в Уфе

Бригада нейрохирургов два часа оперировала девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе. На данный момент ребенок в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

«Нейрохирурги городской детской больницы №17 прооперировали 3-летнюю девочку. Она находится в реанимации», — говорится в сообщении главы ведомства.

На видео с места происшествия видно, как мужчина выбрасывает ребенка из окна на балконе. Сначала он сбрасывал вниз вещи, а затем схватил девочку.

Предварительно, в момент совершения преступления мужчина был трезв. Пока что он не смог объяснить правоохранительным органам мотивы своего поступка.

Инцидент произошел 9 октября в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых. По версии следствия, мужчина выбросил своего ребенка из окна четвертого этажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей и изучение условий жизни семьи. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.