В российском городе мужчина сбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа

В Уфе 34-летнего отца заподозрили в том, что он выбросил трехлетнюю дочь из окна. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 октября в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых. По версии следствия, мужчина выбросил своего ребенка из окна четвертого этажа. Девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители. Подозреваемый был задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей и изучение условий жизни семьи. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил, что пострадавшая девочка находится в детской больнице в крайне тяжелом состоянии. Ребенок в операционной, за его жизнь борются врачи.

