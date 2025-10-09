Посольство РФ в Сингапуре запросило доступ к задержанному россиянину

Посольство РФ в Сингапуре запросило доступ к задержанному по запросу США россиянину

Посольство РФ в Сингапуре запросило консульский доступ к задержанному россиянину. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

«Нами была направлена нота в МИД Сингапура с целью получения консульского доступа. Если удастся, планируем посетить задержанного российского гражданина до следующего судебного слушания 15 октября», — говорится в заявлении.

3 октября сообщалось, что россиянина задержали в Сингапуре по запросу США. Мужчину обвиняют в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Его планируют экстрадировать в США.

Российская дипмиссия направила запрос в полицию Сингапура и получила подтверждение этой информации. Они связались с окружением мужчины, передали ему данные местных адвокатов для оказания юридической помощи и держат ситуацию на оперативном контроле.

Ранее задержанного в Сингапуре россиянина оставили под стражей после первого суда.