Задержанному в Сингапуре россиянину помогли дипломаты РФ

Российские дипломаты оказали содействие окружению задержанного в Сингапуре гражданину РФ в предоставлении ему юридической помощи. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале российского посольства в стране.

«Находимся в контакте с его окружением, которому были переданы данные местных адвокатов для оказания юридической помощи», — сказано в сообщении.

В посольстве добавили, что там направили запрос в полицию и получили подтверждение о задержании российского гражданина. Вопрос находится на оперативном контроле.

О задержании гражданина России по запросу Соединенных Штатов стало известно 3 октября. Мужчину обвиняют в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством.

2 октября адвокат Уильям Коффилд сообщил, что иммиграционные власти США планируют депортировать россиянина Дениса Постового, которому в 2024 году были предъявлены обвинения в нарушении экспортного контроля и поставках двойных технологий в РФ. Защитник добавил, что на данный момент остается неясным, как в случае депортации будет проходить судебное разбирательство по предъявленным обвинениям.

Адвокат также рассказал, что сейчас у Постового «нет легального статуса в США».

Ранее сообщалось, что в зарубежных странах под стражей находятся более 8 тысяч российских граждан.