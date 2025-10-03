На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сингапуре задержан гражданин России по запросу США

Гражданин РФ задержан в Сингапуре по обвинению в нарушении законодательства США
Dr David Sing/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Сингапура задержала гражданина России по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Об этом сообщило посольство РФ в республике в Telegram-канале.

Уточняется, что посольство РФ направило запрос в полицию Сингапура и получило подтверждение о задержании российского гражданина. В публикации говорится, что его планируют экстрадировать в Соединенные Штаты.

В посольстве добавили, что дипломаты находятся на связи с окружением задержанного россиянина. Ему были переданы данные местных адвокатов для оказания юридической помощи. Вопрос держится на оперативном контроле.

2 октября адвокат Уильям Коффилд сообщил, что иммиграционные власти США планируют депортировать россиянина Дениса Постового, которому в 2024 году были предъявлены обвинения в нарушении экспортного контроля и поставках двойных технологий в РФ. Защитник добавил, что на данный момент остается неясным, как в случае депортации будет проходить судебное разбирательство по предъявленным обвинениям.

Адвокат также рассказал, что сейчас у Постового «нет легального статуса в США».

Ранее сообщалось, что в зарубежных странах под стражей находятся более 8 тысяч российских граждан.

