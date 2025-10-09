Альянс турагенств отреагировал на отказ впускать россиян в Южную Корею

Сообщения о массовом отказе россиянам во въезде в Южную Корею не соответствуют действительности. Пограничники проводят допросы прибывающих туристов и могут не пропустить подозрительных людей, однако массового характера в отношении граждан РФ в данном случае нет, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Это стопроцентный фейк. Был единичный случай, причем понятно, что в действительности история совсем не такая, как было подано. Массового характера история не носит», — подчеркнул турэксперт.

Если погранслужба считает, что человек скрывает истинные мотивы пребывания в страну, то задают ему дополнительные вопросы ― так делают всегда, в том числе и российские пограничники в отношении иностранных граждан, пояснил специалист. В ходе таких допросов могут обнаружиться, например, фейковые брони в отелях, невыкупленные обратные авиабилеты и прочие нарушения, которые станут поводом для отказа во въезде в страну.

Если все брони, билеты, визы у туриста на руках ― его спокойно пропустят. Это подтверждает тот факт, что в данный момент в Корее находятся более 3 тыс. граждан России, и каждый день в страну прибывают более полутора сотен российских туристов.

Мкртчян посоветовал россиянам приобретать билеты в Корею через турагентство, которое также подберет правильный комплект документов, в том числе страховку, отсутствие которой тоже вызывает вопросы на границе. В среднем она обходится россиянам в 50-60 тысяч долларов на человека и покрывает 99% заболеваний.

«Ни одного случая, чтобы в Южной Корее развернули туриста, который купил тур через турагентство, нет. Отмечу, что при необходимости всегда нужно быть готовым показать документы», — заключил турэксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что корейские пограничники развернули на границе семью из семи россиян. По данным «Базы» , сейчас при въезде в Южную Корею туристов массово опрашивают на знание сеульских достопримечательностей и дороги к ним, и значительное их число сталкиваются с отказом во въезде на границе. При этом многие туристы сообщают, что им пришлось ожидать решения о результате проверки в подвале.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов, комментируя эти сообщения, отметил, что они связаны в первую очередь с ростом интереса к этой стране ― только за первые шесть месяцев этого года там побывали более 110 тыс. граждан РФ, что на 20,8% больше, чем годом ранее. При этом он подчеркнул, что для поездки в Южную Корею недостаточно просто получить визу ― нужно готовиться к пересечению границы максимально тщательно, как к экзамену.

