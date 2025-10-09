На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейцев предупредили о возможном дефиците горячей воды

FT: европейцы могут лишиться горячей воды из-за новых регуляций Евросоюза
Global Look Press

Жители европейских стран с 2027 года могут столкнуться с дефицитом горячей воды, поскольку металлы, используемые при производстве водонагревателей, были исключены из перечня разрешенных веществ в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет Financial Times (FT).

Речь идет о гафнии и цирконии. Брюссель признал эти металлы небезопасными для бытового использования из-за их потенциального негативного воздействия на питьевую воду и планирует запретить их применение после 2026 года. Как отмечает FT, в Еврокомиссии могли не учесть, что вода также используется в водонагревателях, и проигнорировать предупреждения производителей.

Как отмечает FT, альтернативными материалами для замены гафния и циркония являются сталь и медь, пригодные для использования в водонагревателях, однако они стоят в четыре-пять раз дороже. Как пишет, это может привести к удорожанию нагревательной техники, что в конечном счете отразится на потребителях.

В сентябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Европа может испытать серьезные проблемы с газоснабжением в случае холодной зимы.

Ранее в РФ объяснили, почему Запад не пойдет на запрет финансовых операций с Москвой.

