Глава «Газпрома» предупредил Европу о риске дефицита газа зимой

Миллер предрек Европе проблемы с газоснабжением в случае холодной зимы
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Европа может испытать серьезные проблемы с газоснабжением в случае холодной зимы. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас наблюдаем реальность, в которой все более и более усугубляется. Вот то, о чем мы говорили. Еще год пройдет, а еще куда ниже? А если вот сейчас, вот мы сейчас прогнозируем, если будет холодная зима, нормальная холодная зима? Это реально проблема», — сказал Миллер.

В мае сообщалось, что объем закачки газа в подземные хранилища Европы в апреле стал максимальным за последние три года, составив 7,3 млрд кубометров. При этом отбор газа сократился почти вдвое — до 1,5 млрд кубометров. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка выросла на 19% в годовом сравнении. Основными факторами стали теплая погода и рекордный импорт сжиженного природного газа, снизивший спрос на газ из хранилищ. Отбор снизился на 45% по сравнению с апрелем 2023 года — это минимальный показатель за пять лет.

Ранее в США заявили о возможности подрыва «Силы Сибири — 2» в будущем.

