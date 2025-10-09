На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Камчатки выиграла в лотерею 15 млн рублей

Работница рыбзавода с Камчатки выиграла в лотерею 15 млн рублей с одного билета
«Национальная Лотерея»

Работница рыбного завода из Камчатского края Наталья выиграла рекордный для лотереи «Великолепная 8» приз в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Отмечается, что на счастливый тираж №050209 женщина приобрела всего один билет.

Наталья рассказала, что часть суммы выигрыша отложит на лечение брата, которому предстоит операция, еще часть — на помощь приютам для животных. На оставшиеся деньги она купит собственный дом.

До этого жительница Подмосковья два раза за год выиграла в лотерею и получила 27 млн рублей. Она купила билеты «Спортлото».

В сентябре сообщалось, что жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, где купила на почте два билета лотереи «12 Добрых дел» и выиграла 20 млн рублей.

Ранее домохозяйка рассказала, как спам-звонки помогли ей выиграть в лотерее $1,4 млн.

