На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка выиграла 20 млн рублей в лотерею

Жительница Кемеровской области в Новосибирске выиграла 20 млн рублей в лотерею
true
true
true
close
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, где купила на почте два билета лотереи «12 Добрых дел» и выиграла 20 млн рублей. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Дочь победительницы Марины рассказала, что в ее семье впервые выиграли такую крупную сумму. При этом россиянка покупала лотерейные билеты много лет: каждую неделю по два билета.

«Иногда это «Мечталлион», иногда другая лотерея. Обычно на почте — ей так больше нравится», — поделилась женщина.

Когда победительнице позвонили, чтобы сообщить о выигрыше, она подумала, что это мошенники, и взяла телефон только со второго раза.

Семья уже решила, что сделает с выигрышем. Жительница Кемеровской области хочет перебраться в Новосибирск и купить себе там жилье.

В начале сентября сообщалось, что житель Подмосковья выиграл в лотерею «Мечталлион» 33 млн рублей, последовав совету кассира супермаркета купить билеты.

Ранее домохозяйка рассказала, как спам-звонки помогли ей выиграть в лотерее $1,4 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами