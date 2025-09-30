Россиянка выиграла 20 млн рублей в лотерею

Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, где купила на почте два билета лотереи «12 Добрых дел» и выиграла 20 млн рублей. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Дочь победительницы Марины рассказала, что в ее семье впервые выиграли такую крупную сумму. При этом россиянка покупала лотерейные билеты много лет: каждую неделю по два билета.

«Иногда это «Мечталлион», иногда другая лотерея. Обычно на почте — ей так больше нравится», — поделилась женщина.

Когда победительнице позвонили, чтобы сообщить о выигрыше, она подумала, что это мошенники, и взяла телефон только со второго раза.

Семья уже решила, что сделает с выигрышем. Жительница Кемеровской области хочет перебраться в Новосибирск и купить себе там жилье.

В начале сентября сообщалось, что житель Подмосковья выиграл в лотерею «Мечталлион» 33 млн рублей, последовав совету кассира супермаркета купить билеты.

Ранее домохозяйка рассказала, как спам-звонки помогли ей выиграть в лотерее $1,4 млн.