Россиянка дважды за год выиграла в лотерею

Россиянка два раза за год выиграла в лотерею и получила приз в 27 млн рублей

Жительница Подмосковья два раза за год выиграла в лотерею и получила 27 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей в России «Столото».

По информации компании, в начале 2025 года женщина выиграла 100 тысяч рублей в лотерею «Спортлото «6 из 45».

«Спустя несколько месяцев [женщина выиграла] суперприз в размере 27 438 040 рублей, разыгранный в 137509-м тираже лотереи «Спортлото «5 из 36», — поделились в «Столото».

Отмечается, что победительница купила билет на три тиража подряд с числовой комбинацией, отмеченной наугад.

«Перед сном купила билет на три тиража. <...> В час ночи еще не спала: решила все-таки посмотреть и увидела заветный желтый баннер с суммой выигрыша», — поделилась женщина.

В конце сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи» сообщили, что жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, где купила на почте два билета лотереи «12 Добрых дел» и выиграла 20 млн рублей.

Ранее домохозяйка рассказала, как спам-звонки помогли ей выиграть в лотерее $1,4 млн.