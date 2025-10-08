На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка дважды за год выиграла в лотерею

Россиянка два раза за год выиграла в лотерею и получила приз в 27 млн рублей
true
true
true
close
Спортлото

Жительница Подмосковья два раза за год выиграла в лотерею и получила 27 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей в России «Столото».

По информации компании, в начале 2025 года женщина выиграла 100 тысяч рублей в лотерею «Спортлото «6 из 45».

«Спустя несколько месяцев [женщина выиграла] суперприз в размере 27 438 040 рублей, разыгранный в 137509-м тираже лотереи «Спортлото «5 из 36», — поделились в «Столото».

Отмечается, что победительница купила билет на три тиража подряд с числовой комбинацией, отмеченной наугад.

«Перед сном купила билет на три тиража. <...> В час ночи еще не спала: решила все-таки посмотреть и увидела заветный желтый баннер с суммой выигрыша», — поделилась женщина.

В конце сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи» сообщили, что жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, где купила на почте два билета лотереи «12 Добрых дел» и выиграла 20 млн рублей.

Ранее домохозяйка рассказала, как спам-звонки помогли ей выиграть в лотерее $1,4 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами