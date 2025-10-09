Появились подробности по делу экс-депутата Напсо

Бывший депутат Государственной думы Юрий Напсо после избрания в нижнюю палату парламента продолжил незаконно владеть частью коммерческих структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Центрального районного суда Сочи.

Отмечается, что занимаемые им должности требовали отказа от осуществления предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности, участия в управлении хозяйственными обществами или иными коммерческими организациями.

До этого адвокат Напсо подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении парламентария. По какой статье было возбуждено дело, он не уточнил.

8 октября суд в Сочи передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким.

В апреле Юрия Напсо досрочно лишили полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе Госдумы. Такое решение было принято на заседании нижней палаты парламента единогласно. Претензии к Напсо возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата.

Ранее экс-депутат Госдумы Напсо опроверг слухи об объявлении его в розыск.