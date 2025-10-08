Адвокат Напсо подтвердил возбуждение уголовного дела против бывшего депутата

Адвокат лишенного мандата за прогулы бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении парламентария. Об этом сообщает ТАСС.

«По последней информации по возбужденному уголовному делу, помещение отпечатано», — сказал адвокат Роман Баранников в ходе рассмотрения судом вопроса о выселении Напсо из служебной квартиры.

По какой статье было возбуждено дело, адвокат не уточнил.

В Никулинском районном суде Москвы идет процесс о выселении Напсо из служебного жилья, которое ему предоставили как депутату Госдумы.

По словам адвоката, представляющего интересы Напсо, «квартира была вскрыта для проведения обыска, а затем опечатана».

8 октября суд в Сочи также передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким.

В апреле Юрия Напсо досрочно лишили полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе Госдумы. Такое решение было принято на заседании нижней палаты парламента единогласно. Претензии к Напсо возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата.

Ранее экс-депутат Госдумы Напсо опроверг слухи об объявлении его в розыск.