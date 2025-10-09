Защита генерала Попова обжаловала направление материалов дела в ГВП

Представитель защиты бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Павла Попова просит Главную военную прокуратуру (ГВП) о прекращении уголовного дела о коррупции в связи с его непричастностью к инкриминируемым преступлениям. Об этом ТАСС рассказал адвокат генерала Денис Сагач.

По его словам, сторона защиты подала в прокуратуру жалобу о возвращении материалов уголовного дела следователю.

До этого сообщалось, что материалы уголовного дела о коррупции в отношении Попова направлены для утверждения обвинительного заключения в Главную военную прокуратуру.

1 октября сообщалось, что генеральный директор обанкротившейся строительной компании «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич дал признательные показания, заявив о передаче взятки Попову.

По информации следствия, в период с 2014 по 2024 год Попов получал от Тушкевича, занимавшего должность гендиректора «Бамстройпуть», взятку в виде возможности бесплатного использования квартиры и автомобиля за общее покровительство при проведении строительных работ. Размер взятки был оценен следствием более чем в 45 млн рублей, исходя из суммарной стоимости аренды квартиры и автомобиля за десятилетний период.

Ранее экс-замминистра обороны выписали из больницы и снова перевели в камеру.