Материалы дела экс-замминистра обороны РФ передали в Главную военную прокуратуру

Материалы уголовного дела о коррупции в отношении бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Павла Попова направлены для утверждения обвинительного заключения в Главную военную прокуратуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что в окончательной редакции дела Попов обвиняется в превышении должностных полномочий, особо крупном мошенничестве и ряде коррупционных преступлений.

Собеседник агентства добавил, что если Главная военная прокуратура примет положительное решение, то после будет определена подсудность рассмотрения дела генерала.

1 октября сообщалось, что генеральный директор обанкротившейся строительной компании «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич дал признательные показания, заявив о передаче взятки Попову.

По информации следствия, в период с 2014 по 2024 год Попов получал от Тушкевича, занимавшего должность гендиректора «Бамстройпуть», взятку в виде возможности бесплатного использования квартиры и автомобиля за общее покровительство при проведении строительных работ. Размер взятки был оценен следствием более чем в 45 млн рублей, исходя из суммарной стоимости аренды квартиры и автомобиля за десятилетний период.

Ранее экс-замминистра обороны выписали из больницы и снова перевели в камеру.