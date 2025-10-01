Глава «Бамстройпути» дал показания против генерала Попова

Гендиректор «Бамстройпути» дал показания против генерала Попова по делу о взятке

Генеральный директор обанкротившейся строительной компании «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич дал признательные показания, заявив о передаче взятки бывшему заместителю главы Минобороны РФ Павлу Попову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В ходе допроса Игорь Тушкевич признался следователям в том, что давал генералу армии Павлу Попову взятку в особо крупном размере (статья 291 УК РФ). Данные показания были подтверждены бизнесменом на очной ставке с генералом», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что в связи с раскаянием и сотрудничеством со следствием Тушкевич был освобожден от уголовной ответственности по данному эпизоду, также ему была смягчена мера пресечения.

По информации следствия, в период с 2014 по 2024 год Попов получал от Тушкевича, занимавшего должность гендиректора «Бамстройпуть», взятку в виде возможности бесплатного использования квартиры и автомобиля за общее покровительство при проведении строительных работ. Размер взятки был оценен следствием более чем в 45 млн рублей, исходя из суммарной стоимости аренды квартиры и автомобиля за десятилетний период.

