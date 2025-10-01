На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава «Бамстройпути» дал показания против генерала Попова

Гендиректор «Бамстройпути» дал показания против генерала Попова по делу о взятке
true
true
true
close
Shutterstock

Генеральный директор обанкротившейся строительной компании «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич дал признательные показания, заявив о передаче взятки бывшему заместителю главы Минобороны РФ Павлу Попову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В ходе допроса Игорь Тушкевич признался следователям в том, что давал генералу армии Павлу Попову взятку в особо крупном размере (статья 291 УК РФ). Данные показания были подтверждены бизнесменом на очной ставке с генералом», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что в связи с раскаянием и сотрудничеством со следствием Тушкевич был освобожден от уголовной ответственности по данному эпизоду, также ему была смягчена мера пресечения.

По информации следствия, в период с 2014 по 2024 год Попов получал от Тушкевича, занимавшего должность гендиректора «Бамстройпуть», взятку в виде возможности бесплатного использования квартиры и автомобиля за общее покровительство при проведении строительных работ. Размер взятки был оценен следствием более чем в 45 млн рублей, исходя из суммарной стоимости аренды квартиры и автомобиля за десятилетний период.

Ранее суд в Северной Осетии арестовал семь росгвардейцев по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами