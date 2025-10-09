На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Напавшего на девочку в автобусе под аплодисменты пассажиров задержали не сразу

true
true
true

Мужчину, который заломал руку школьнице в автобусе приморского города Находки, задержали «со второй попытки». Об этом сообщает Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что задержанному 68 лет. Заявление родителей школьницы правоохранители проигнорировали, а поиски мужчины начали после шумихи в сети. После инцидента возбуждено уголовное дело, задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы.

10 сентября 2025 года в автобусе маршрута №2 девочка-подросток не уступила место пожилой женщине. Это не понравилось одному из мужчин, и он сначала сел на нее, а затем стал выворачивать и заламывать школьнице руки. На видео из салона автобуса видно, как одна из пассажирок хлопает в ладоши и подбадривает мужчину выкриками «Аплодисменты! Аплодисменты!». В СК сообщили, что напавший на ученицу нанес ей телесные повреждения.

Ранее в Новосибирске пассажир избил палкой водителя автобуса, проспав остановку.

