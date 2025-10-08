В Курчатове начался пожар после падения БПЛА

Хинштейн: в Курчатове из-за падения дрона загорелась трава на 500 «квадратах»

В Курчатове упал украинский беспилотник. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник рассказал, что падение дрона привело к возгоранию травы на площади в 500 кв. м. На место прибыли сотрудники оперативных служб и начали тушить возгорание. Больше никаких последствий падения беспилотника не зафиксировано.

Глава региона призвал местных жителей сохранять бдительность и не пренебрегать мерами безопасности на фоне атак ВСУ по городам, селам и объектам энергетики (в Курчатове находится Курская атомная электростанция. — «Газета.Ru»).

На прошлой неделе украинский беспилотник атаковал торговый центр в Курской области. При налете пострадали мужчина и женщина, им оказали первую помощь. Также в результате атаки повреждения получил грузовой автомобиль. Всего днем 3 октября над Курской областью средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА.

