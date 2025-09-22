Глава МИД Норвегии раскрыл проблему ООН

ООН в данный момент переживает кризис. Об этом заявил глава иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, его слова приводит РИА Новости.

«Это вовсе не секрет, что Организация Объединенных Наций в настоящее время переживает довольно крупный кризис», — сказал он.

По словам главы норвежского МИД, организация столкнулась сразу и с политическим кризисом, и с финансовым. Эйде отметил, что в мире ведутся военные действия и разгораются конфликты, в ходе которых «нарушаются почти все правила устава организации». Дипломат считает, что мир может стать «намного опаснее», если такая ситуация будет продолжаться.

19 сентября стало известно, что ООН планирует закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка финансирования. Это следует из отчета генсекретаря организации Антониу Гутерреша.

До этого сообщалось, что бюджет международной организации ООН на 2026 год может быть сокращен на 15% — на $500 млн — по сравнению с 2024 годом.

Ранее Лавров обвинил Гутерриша в невыполнении требований устава ООН.