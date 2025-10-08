СК: убийца Супоницкого снимал комнату в его доме, чтобы следить за ним

Следком установил, что убийца Супоницкого долгое время следил за жертвой

Бизнесмен Константин Козырев, которого подозревают в убийстве архитектора Александра Супоницкого (на фото), продолжительное время следил за мужчиной, прежде чем совершить преступление. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет РФ.

«Установлено, что 49-летний фигурант продолжительное время следил за распорядком жизни потерпевшего, для чего снял комнату в квартире в том же доме, где в последующем свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи уже допросили очевидцев случившегося, а также изъяли с места преступления оружие и иные вещественные доказательства и провели обыски в жилище предполагаемого убийцы.

По данным 78.ru, тела Супоницкого и Козырева уже увезли, причем на одной машине.

8 октября в Санкт-Петербурге мужчина застрелил Супоницкого на глазах у его дочери.

Известно, что сосед встретил 70-летнего архитектора в подъезде дома в ЖК «Царская столица», поставил Супоницкого на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. При этом присутствовала 10-летняя дочь Супоницкого. Затем убийца поджег свою квартиру на другом этаже того же дома и совершил суицид. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщало, что с Супоницким могли расправиться из-за долга в $3,6 млн.

Ранее стало известно, что убийца архитектора Супоницкого писал своей бывшей жене.