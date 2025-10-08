На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК: убийца Супоницкого снимал комнату в его доме, чтобы следить за ним

Следком установил, что убийца Супоницкого долгое время следил за жертвой
true
true
true
close
Группа компаний «СУАРТ»

Бизнесмен Константин Козырев, которого подозревают в убийстве архитектора Александра Супоницкого (на фото), продолжительное время следил за мужчиной, прежде чем совершить преступление. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет РФ.

«Установлено, что 49-летний фигурант продолжительное время следил за распорядком жизни потерпевшего, для чего снял комнату в квартире в том же доме, где в последующем свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи уже допросили очевидцев случившегося, а также изъяли с места преступления оружие и иные вещественные доказательства и провели обыски в жилище предполагаемого убийцы.

По данным 78.ru, тела Супоницкого и Козырева уже увезли, причем на одной машине.

8 октября в Санкт-Петербурге мужчина застрелил Супоницкого на глазах у его дочери.

Известно, что сосед встретил 70-летнего архитектора в подъезде дома в ЖК «Царская столица», поставил Супоницкого на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. При этом присутствовала 10-летняя дочь Супоницкого. Затем убийца поджег свою квартиру на другом этаже того же дома и совершил суицид. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщало, что с Супоницким могли расправиться из-за долга в $3,6 млн.

Ранее стало известно, что убийца архитектора Супоницкого писал своей бывшей жене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами