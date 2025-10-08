«Заставил встать на колени»: петербургского архитектора застрелили на глазах у 10-летней дочери

В Санкт-Петербурге сосед застрелил архитектора Александра Супоницкого на глазах у его 10-летней дочери. После нападавший вернулся в свою квартиру, поджег ее и свел счеты с жизнью. По данным СМИ, убийца — 49-летний Константин Козырев. Так же, как и его жертва, мужчина работал в сфере строительства. Предварительной причиной жестокой расправы считают конфликт между Супоницким и Козыревым. Что известно об убийстве — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге сосед расстрелял известного архитектора Александра Супоницкого на глазах у его 10-летней дочери, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщили «Фонтанка», SHOT и Mash.

По данным СМИ, инцидент произошел утром 8 октября в ЖК «Царская столица». Супоницкий готовился отвезти дочь в школу. Архитектор с ребенком подошли к лифту, когда рядом с ними появился вооруженный человек.

Угрожая оружием, мужчина заставил отца с дочерью встать на колени. Затем он выстрелил Супоницкому в затылок, не обращая внимания на девочку, и ушел. Ребенок не пострадал.

После произошедшего мужчина вернулся в свою квартиру, поджег ее и совершил самоубийство. Прибывшие сотрудники МЧС потушили возгорание.

В СК РФ рассказали, что обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями в доме на Кременчугской улице. По предварительным данным, убийца использовал карабин. Ведомство возбудило уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Что известно о жертве и нападавшем?

СМИ пишут, что убитый архитектор Супоницкий был главой совета директоров группы «Суарт» и получил известность благодаря проектам метро. В частности, он проектировал такие станции питерского метрополитена, как «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы». Кроме этого, он также создал проекты Невской ратуши и яхт-клуба «Восточный».

Супоницкий был женат на 38-летней миссис World Russian Beauty и дизайнере Алисе Супоницкой. Она получила образование архитектора и делала дизайн-проекты квартир в ЖК «Царская столица», где и произошла трагедия.

Убийца архитектора, по данным СМИ, — 49-летний Константин Козырев. Ранее он занимал должность замдиректора по финансам инвестиционно-строительного холдинга «Петротрест», до 2013 года работал в компании ЗАО «Фирма Петротрест-Монолит». Козырев являлся фигурантом двух уголовных дел: его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в крупном размере.

«В 2010-2011 годах «Петротрест» заключил госконтракты с ФСБ России на постройку домов в Петербурге, Мурманске и Сортавале. Однако дома так и не были построены, сроки сорвались, и тогда ведомство обратилось в суд», — говорится в публикации Baza.

По этому делу Козырев долгое время находился под домашним арестом, однако недавно оно было прекращено.

SHOT сообщил, что у мужчины осталась супруга и двое детей. Старший сын учится на юрфаке СПбГУ и высказывается против СВО в соцсетях.

Что стало причиной убийства?

По одной из версий, причиной убийства архитектора стал конфликт в бизнесе — оба мужчины работали в строительной сфере. SHOT рассказал, что Козырев мог следить за своей жертвой. По словам жильцов дома, в ЖК мужчина переехал недавно — он снимал квартиру на втором этаже, и его редко видели соседи.

При этом Алиса Супоницкая сообщила, что никакого конфликта между архитектором и нападавшим не было. Женщина также отметила, что не знала убийцу своего супруга.