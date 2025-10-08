Стала известна предварительная версия расправы над архитектором Супоницким

С архитектором Александром Супоницким могли расправиться из-за долга в $3,6 млн. Это следует из расписки о займе денежных средств от его имени, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как отмечает телеканал, подозреваемый в нападении на мужчину – 50-летний бизнесмен Константин Козырев – экс-заместитель директора холдинга «Петротрест». В 2022 году предприниматель зарегистрировал ИП.

«В 2019 году архитектор взял в долг у соседа $3 млн 680 тыс., но так их и не вернул», – заявил источник.

8 октября в Санкт-Петербурге мужчина застрелил Супоницкого на глазах у его дочери.

Известно, что 50-летний сосед встретил 70-летнего архитектора в подъезде дома в ЖК «Царская столица», поставил Супоницкого на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. При этом присутствовала 10-летняя дочь Супоницкого. Затем убийца поджег свою квартиру на другом этаже того же дома и застрелился. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По информации СМИ, Супоницкий был главой совета директоров группы «Суарт» и получил известность благодаря проектам метро. В частности, архитектор проектировал такие станции петербургского метрополитена, как «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы». Кроме этого, он также создал проекты Невской ратуши и яхт-клуба «Восточный».

Ранее в Москве сотрудник банка зарезал начальницу посреди рабочего дня.